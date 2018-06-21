Максим Н., май 2010. Томская область

Максим родился в мае 2010 года. Максим обожает занятия английским языком и готов часами слушать рассказы о далеких планетах и космосе. А еще мальчик любит лето, кататься на роликах и купаться в речке.

Номер анкеты: ckh94-l39c

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: 8 (3822) 71-39-96.