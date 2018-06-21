Артур С., июнь 2009, Республика Бурятия

Артур родился в июне 2009 года, а Батор — в феврале 2013 года. Доброжелательный Артурчик охотно идет на контакт, с улыбкой встречает новых людей и первый предлагает познакомиться.

Номер анкеты: 7taae-8mf5

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Бурятия: 8 (3012) 44-75-84.