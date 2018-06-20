Степан С., март 2008, Республика Бурятия

Степан родился в марте 2008 года. Степан ведет активный образ жизни, занимается футболом и баскетболом. Любознательный Степа любит читать, хорошо учится и делает замечательные работы из модульного оригами.

Номер анкеты: 7sxna-12fb

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Бурятия: 8 (3012) 44-75-84.