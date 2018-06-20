Сергей Т., июнь 2013, Республика Бурятия

Сергей родился в июне 2013 года, Екатерина — в мае 2008 года, а Алина — в ноябре 2006 года. Дружелюбный Сереженька легко делится игрушками и угощениями, любит коллективные подвижные игры и охотно помогает друзьям.

Номер анкеты: 7sxna-6ozk

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Бурятия: 8 (3012) 44-75-84.