Константин М., октябрь 2013, Республика Бурятия

Константин родился в октябре 2013 года. Доброжелательный Костик, несмотря на общительность, неохотно идет на контакт с новыми людьми. Добродушный мальчуган любит рисовать солнце и дома, с удовольствием лепит и учится делать аппликации.

Номер анкеты: 7taae-18m80

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в республике Бурятия: 8 (3012) 44-75-84.